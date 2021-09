Roma-CSKA Sofia, i giallorossi non segnavano da fuori area in Europa dal 2017

Nella prima frazione del match contro i bulgari Pellegrini ed El Shaarawy hanno segnato entrambi da lontano. Non accadeva in una competizione europea da ottobre 2017

Non parte nel migliore dei modi il viaggio della Roma nei gironi di Conference League. In svantaggio dopo 10' minuti per mano di Carey, i giallorossi sono stati in grado di alzare la testa e reagire. Dopo un paio di azioni non concretizzate Pellegrini illumina l'Olimpico con una fantastica traiettoria a giro che da fuori area si insacca sul palo lontano. Pochi minuti tocca ancora ad El Shaarawy segnare il 2-1, come contro il Sassuolo. Anche per lui una sassata da lontano che fulmina Busatto. La Roma non segnava da fuori area in una competizione europea dall'ottobre 2017, quando proprio l'attuale numero 92 segnò con un gran tiro al Chelsea di Antonio Conte.