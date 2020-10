Roma-Cska Sofia, i convocati di Fonseca: torna Smalling, ok Perez. Prima per Milanese

La Roma ha pubblicato la lista dei convocati da Paulo Fonseca per la sfida di stasera contro il Cska Sofia. Da sottolineare i ritorni di Chris Smalling – alla prima convocazione stagionale – e Carles Perez. Out invece Santon, dopo l’infortunio di ieri al flessore della coscia sinistra, e Mancini che deve scontare la squalifica dell’Uefa (tornerà alla quarta giornata). Prima volta per il giovane Milanese. Ecco la lista completa diramata dall’allenatore portoghese:

Portieri: Mirante, Pau Lopez, Boer

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Pedro, Mkhitaryan, Perez, Zalewski, Milanese