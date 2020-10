Roma-CSKA Sofia, condottiero Smalling: le indicazioni ai compagni tutte in italiano

Si fa sentire la presenza di Chris Smalling. Il difensore inglese è tornato in campo con la maglia della Roma a tre mesi dall’ultima volta, dopo aver smaltito l’infortunio patito a inizio stagione. Chris è tornato carico e più preparato, lo si nota anche dal campo e dalle indicazioni ai suoi compagni. Stasera con il CSKA Sofia Fonseca lo ha schierato al centro della difesa a tre, Smalling sta guidando i movimenti di Kumbulla e gli altri tutto in italiano. “Bravo”, “Uomo”, “Vai indietro”: l’inglese gestisce la retroguardia, carica e tiene sotto controllo la situazione. Chris ha continuato a studiare e non ha dimenticato nulla in queste settimane di assenza dalla capitale. Ha sperato di tornare, ci ha puntato e alla fine è stato accontentato. E in campo si vede. E si sente.