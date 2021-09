Roma-CSKA Sofia, Abraham si sblocca anche all’Olimpico

Primo gol nello stadio di casa per il nuovo numero 9 giallorosso. Dopo i tre pali arriva finalmente la grande gioia

Grande esordio per la Roma che abbatte il CSKA Sofia con un sonoro 5-1. Doppietta di un super Pellegrini, poi El Shaarawy e Mancini. Una partita da ricordare perché finalmente è arrivato il primo gol di Tammy Abraham all'Olimpico. Dopo i tre pali colpiti nelle altrettante partite giocate in casa (Fiorentina, Trabzonspor e Sassuolo), il numero 9 giallorosso finalmente si sblocca. Bel lancio di Shomurodov che mette l'inglese a tu per tu con Busatto, colpo sotto ed esultanza sotto la Sud. I tifosi che finalmente possono urlare il nome del nuovo beniamino che ha già fatto dimenticare Dzeko. Primo gol e primo gol europeo, che serata che Tammy.