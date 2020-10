Roma-Cska, Karsdorp verso il forfait: dentro Spinazzola

Sorprendenti novità di formazione in casa Roma in vista della sfida di questa sera contro il CSKA Sofia. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nonostante la sua presenza nella conferenza stampa di presentazione della gara Rick Karsdorp sarebbe destinato a sedersi in panchina: in campo al suo posto dovrebbe esserci Spinazzola, con Bruno Peres dirimpettaio sulla corsia di destra. Per Karsdorp esclusione in vista dunque, dopo le ultime due sfide giocate entrambe da titolare contro Young Boys e Milan, nelle quali non aveva tuttavia mostrato la miglior condizione fisica.

Confermata invece per l’esordio casalingo in Europa League la presenza di Chris Smalling nella retroguardia a tre. In attacco turno di riposo per Dzeko e occasione per Borja Mayoral: due notizie che lo stesso tecnico Fonseca aveva comunicato direttamente in conferenza stampa.