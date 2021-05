Roma-Crotone, le formazioni ufficiali di Fonseca e Cosmi

Fonseca dovrà ancora fare a meno di molti calciatori infortunati, come Pau Lopez, Spinazzola, Smalling, Villar, Carles Perez, Diawara, Calafiori, Veretout, El Shaarawy

Salutata l'Europa League, la Roma torna ad immergersi in campionato. Alle 18, allo Stadio Olimpico, i giallorossi ospitano il Crotone ultimo in classifica a 18 punti. Fonseca dovrà ancora fare a meno di molti calciatori infortunati, come Pau Lopez (che ieri si è operato alla spalla), Spinazzola, Smalling, Villar, Carles Perez, Diawara, Calafiori, Veretout, El Shaarawy. Per questo il portoghese ha chiamato a rapporto tre giovani Primavera: Darboe, Zalewski e Bove. Il primo partirà titolare dopo la bella prestazione contro il Manchester United. In porta ci sarà Fuzato, in difesa vista la squalifica di Mancini e l'infortunio di Smalling scendono in campo Kumbulla e Ibanez nella linea a quattro con i due terzini Karsdorp e Reynolds. A centrocampo, come anticipato nella conferenza stampa di Fonseca, Darboe parte dal primo minuto insieme a Cristante, mentre Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan schierati nella trequarti a supporto della punta Mayoral. A Serse Cosmi manca invece un solo giocatore, Di Carmine, e così nel 3-5-2 calabrese Cordaz difende i pali, difesa a tre con Magallan, Golemic e Djidji, mentre a centrocampo ci sono Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca. Ounas e Simy le due punte.