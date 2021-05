Roma-Crotone, i convocati di Fonseca: out Fazio e Smalling, tre i Primavera

Lunga la lista degli infortunati: Smalling, Villar, Carles Perez, Pau Lopez, Diawara, Calafiori, Spinazzola, Veretout

Paulo Fonseca ha convocato 20 giocatori per la partita contro il Crotone, in programma oggi alle 18 allo stadio Olimpico. Tornano Reynolds, Jesus e Pastore, fuori lista in Europa League. Fuori anche Fazio oltre agli infortunati Smalling, Villar, Carles Perez, Pau Lopez, Diawara, Calafiori, Spinazzola, Veretout, El Shaarawy. Tra i giovani ci sono Darboe, Zalewski e Bove.