Roma-Crotone, gioia Pellegrini: prima doppietta in Serie A

Il capitano giallorosso ha centrato il traguardo personale nel giorno della sua 150esima presenza con il club

Una Roma finalmente convincente, trascinata in campo da Lorenzo Pellegrini. Autore dei due gol che hanno chiuso la partita con il Crotone, il capitano ha centrato la prima doppietta in Serie A. Una gioia non del tutto sconosciuta al numero 7, che aveva segnato due reti nella stessa sfida anche il 16 gennaio del 2020 in Coppa Italia con il Parma. Pellegrini raggiunge questo personale record nel giorno della 150esima presenza nel nostro campionato con la Roma.