Roma-Crotone, esordio in Serie A per Zalewski e Bove

L'italo-polacco aveva già giocato in Europa League. Debutto assoluto per il centrocampista

In casa Roma si allunga la lista dei Primavera debuttanti in Serie A. Al minuto numero 80 di Roma-Crotone hanno fatto il loro esordio nella massima serie Nicola Zalewski ed Edoardo Bove. Il primo aveva già giocato giovedì scorso in Europa League, propiziando l'autogol di Telles per il definitivo 3-2 al Manchester United; per il secondo si tratta invece del debutto assoluto con la Roma. Bove, 1 gol in 14 presenze nell'attuale Campionato Primavera, era stato portato in panchina da Paulo Fonseca in occasione degli incontri europei con Young Boys, CSKA Sofia e United.