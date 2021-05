Roma-Crotone, dopo Ibanez out anche Darboe: per loro sovraccarico muscolare

Da valutare le loro condizioni per le prossime partite: mercoledì la Roma giocherà contro l'Inter e sabato contro la Lazio

Non c'è pace per la Roma, contro il Crotone arriva l'ennesimo infortunio. Roger Ibanez a fine primo tempo ha lasciato il posto a Juan Jesus a causa di un sovraccarico muscolare. Il brasiliano fino a quel momento era stato protagonista di un'ottima partita, riuscendo ad arginare le ripartenze di Ounas e Simy. Da valutare le sue condizioni per le prossime gare: mercoledì la Roma giocherà contro l'Inter e sabato contro la Lazio. Tornerà Gianluca Mancini, che contro i calabresi ha scontato un turno di squalifica per diffida. Esce all'80' anche Darboe, anche lui come il suo compagno per sovraccarico muscolare: il centrocampista ha lasciato il campo toccandosi la coscia destra. Già dieci minuti prima della sostituzione il gambiano era uscito dal terreno di gioco dopo aver accusato il fastidio, ma alla sua prima gara da titolare ha voluto stringere i denti e provare a resistere.