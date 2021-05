Roma-Crotone, arbitra Sozza. Al Var Di Paolo

Designata la terna che dirigerà la sfida dell'Olimpico

Sarà Simone Sozza l'arbitro di Roma-Crotone, partita di campionato in programma domenica alle ore 18 allo stadio Olimpico. Gli assistenti saranno Scarpa e Della Cronce, al Var Di Paolo. Per Sozza è l'esordio con la Roma: quella di domenica sarà la sua sesta direzione arbitrale in Serie A, di cui già tre contro il Crotone. Il bilancio per la squadra di Cosmi dice due sconfitte (contro Spezia e Atalanta) e una vittoria in casa contro il Benevento. La Roma in Serie A deve difendere il settimo posto dagli attacchi del Sassuolo, che sogna la qualificazione in Conference League. La Roma, invece, con la firma di Mourinho pensa già alla prossima stagione. Con o senza Europa.