Roma, crolla il titolo in Borsa: oggi -18,7%

Le notizie del passaggio di proprietà della Roma da Pallotta a Friedkin hanno portato alle oscillazioni del titolo in Borsa. Se prima del comunicato che sanciva il preliminare era in rialzo, oggi è decisamente in ribasso facendo segnare anche il -18,7%. Come riporta l’Ansa, il crollo. è dovuto ai timori che l’opa che il nuovo gruppo dovrà lanciare sul flottante del club giallorosso possa essere a sconto rispetto ai prezzi di Piazza Affari. Friedkin, intanto, ha fissato un prezzo di 0,1165 euro per l’acquisto delle azioni di James Pallotta.