Roma, crolla il titolo in Borsa: azioni in ribasso del 7,21%

Giornata in negativo a Piazza Affari per il club giallorosso

Giornata negativa per il titolo della Roma in Borsa. Il club ha fatto registrare un dato in ribasso del 7,21% a fine giornata, con il valore di 0,341 euro per azione. Durante l'intera sessione di Piazza Affari il picco in negativo è stato registrato al -9%. Il bilancio dell'ultimo mese dice -23% mentre nei sei mesi il dato è positivo di oltre il 20%. In un anno il titolo invece è cresciuto del 19%.