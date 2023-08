Roma, Cristian Totti ad un passo dal Frosinone: l’indizio arriva dai social

Un altro Totti saluta Trigoria. Si tratta di Cristian, figlio dell'ex capitano giallorosso che come riportato da Adkronos, è ormai ad un passo dal Frosinone. Un altro segnale di come la trattativa sia ormai arrivata alle battute finali, arriva proprio dal diretto interessato che sul proprio profilo Instagram ha cambiato la biografia in "official player Frosinone Calcio". Ad ufficializzare l'operazione manca solo i comunicati dei due club. Cristian Totti sarà aggregato alla formazione Primavera guidata dall'ex Lazio Angelo Gregucci.