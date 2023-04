Roma, Cristante stoico: taglio profondo sulla palpebra, ma ha detto no al cambio

Bryan Cristante c'è sempre. Per tutti gli allenatori, in tutti i ruoli e in tutte le occasioni. Anche quando le condizioni fisiche non sono al top Ieri, contro l'Udinese, dopo il colpo alla testa sarebbe dovuto uscire, i medici glielo avevano consigliato, ma Bryan ha detto subito: "Io gioco". E si è preso anche la responsabilità di calciare il rigore nonostante il campo visivo non fosse perfetto. L'infortunio alla testa, infatti, era tutt'altro che leggero. A Cristante, per il taglio lungo e profondo sotto il sopracciglio sinistro, invece dei punti è stata applicata una speciale colla che gli ha consentito di giocare senza rischi nonostante la palpebra gonfia. Aveva difficoltà visive, ma ha stretto i denti e lo stesso vuole fare giovedì, anche se la palpebra superiore è ancora gonfia e per questo andrà valutato in questi giorni. Quel che è certo è che il centrocampista della Roma non è voluto uscire dal campo, domenica sera, nonostante le sue condizioni non fossero ottimali e nonostante il consiglio dei medici.