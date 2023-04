Roma, Cristante si gode il giorno di riposo a Civita di Bagnoregio con la compagna

Cristante si gode la giornata di riposo concessa da Mourinho e una bella giornata di primavera insieme alla compagna in uno dei posti più magici del territorio laziale: Civita di Bagnoregio, la "città che muore". Situata nella provincia di Viterbo, la rocca è tra i candidati per l'inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, nonché uno dei borghi più belli d'Italia. Il centrocampista giallorosso ieri non era a disposizione di Mourinho a causa di una squalifica che si è procurato nel derby contro la Lazio dove, dopo il fischio finale, si è reso protagonista di un battibecco con LucaPellegrini. In una storia su Instagram pubblicata dalla compagna Selene, Cristante è immortalato in sua compagnia sull'iconico ponte che conduce alla rocca. I due hanno pranzato in un ristorante del posto e poi si sono presi del tempo per scattare alcune fotografie.