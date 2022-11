Roma, Cristante operato al polso: intervento riuscito al Sant’Andrea

Si è operato oggi al polso sinistro Bryan Cristante (che era stato convocato in Nazionale), in seguito all'infortunio rimediato contro il Napoli e che aveva richiesto l'utilizzo di un tutore. La Roma lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale: "Bryan Cristante è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura dello scafoide del polso sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea dal Prof. Matteo Guzzini e dal Prof. Angelo De Carli, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo".