Roma, Cristante e Shomurodov domani in Portogallo. Florenzi resta a Trigoria

Il centrocampista è in attesa del risultato del tampone, mentre l’attaccante nel primo pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche presso la clinica Villa Stuart

Josè Mourinho è pronto ad accogliere Bryan Cristante ed Eldor Shomurodov in Portogallo per cominciare la preparazione con la Roma. Entrambi sono alle prese con dei controlli sanitari: il centrocampista è in attesa del risultato del tampone, mentre l’attaccante nel primo pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche presso la clinica Villa Stuart. Domani è previsto il volo che li porterà in terra lusitana. Non risponderà presente alla chiama Alessandro Florenzi, inizialmente era stata convocato, ma a seguito di un colloquio con la società lo Specia One ha preferito lasciarlo a Trigoria ad allenarsi con il resto degli esuberi. Il terzino vuole chiudere definitivamente la sua storia con i giallorossi e i suoi agenti sono alla ricerca di una nuova squadra. La scorsa stagione lo aveva accolto il Psg che aveva la possibilità di riscattarlo a soli 9 milioni di euro, ma i francesi hanno preferito puntare su altri profili. Rientra a Roma , invece, Gonzalo Villar vittima di una distorsione al ginocchio sinistro rimediata nell'allenamento di giovedì. Il centrocampista ha lasciato oggi il Portogallo e è tornato a Trigoria dove si sottoporrà alle terapie riabilitative per cercare di essere a disposizione in tempo per l'inizio del campionato previsto il 22 agosto contro la Fiorentina.