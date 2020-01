Roma, Cristante e Mirante in visita al reparto di riabilitazione pediatrica del San Raffaele – FOTO

Anno nuovo, vecchie abitudini. Continuano le operazioni nel sociale della Roma e come riporta il sito del club, questa volta i protagonisti sono stati Bryan Cristante e Antonio Mirante. I due calciatori hanno partecipato al primo appuntamento del 2020 con il Toys Day che si è tenuto al reparto di riabilitazione pediatrica IRCCS San Raffaele, donando momenti di svago e gadget ai giovani pazienti presenti. Tanti sorrisi e selfie per un pomeriggio che i piccoli dell’istituto non dimenticheranno facilmente.