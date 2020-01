Roma, Cristante di nuovo in gruppo dalla prossima settimana

Oltre al mercato di gennaio, anche l’infermeria della Roma potrà donare a Fonseca forze fresche per affrontare i primi delicati impegni del 2020: come riporta Sky Sport, Bryan Cristante tornerà ad allenarsi in gruppo dalla prossima settimana, dopo il distacco del tendine dell’adduttore destro rimediato contro la Sampdoria nell’ottobre scorso. Nonostante le buone prestazioni di Diawara, Fonseca può tornare a sorridere anche per il recupero di una delle sue pedine fondamentali, protagonista del centrocampo giallorosso nell’inizio di stagione. Gli elogi del tecnico portoghese al numero 4 giallorosso non erano infatti mancati nella prima fase del campionato: “E’ un giocatore intelligente e capisce cosa voglio. E’ coraggioso nel giocare questo tipo di calcio e in una posizione molto spesso sotto pressione. E’ molto bravo difensivamente e apprezzo che sia forte nel momento in cui riceve il pallone, in più ha una buona gamba. E’ uno dei giocatori più importanti per l’equilibrio tattico”.

Prima del lungo stop, Cristante era arrivato a quota 8 presenze, per un totale di 551 minuti giocati. Il centrocampista giallorosso aveva aperto le danze contro il Sassuolo, con il suo primo gol stagionale, nella vittoria per 4-2 all’Olimpico.