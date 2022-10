Roma, Cristante a Bastogi per il sostegno a una squadra del quartiere

Le parole del centrocampista: "“Ci sono tante persone che fanno il tifo per noi ed è giusto dare loro il nostro supporto e fargli capire che giochiamo anche per loro”

La Roma è sempre molto attiva nel sociale e nella giornata di oggi il club è stato protagonista di una bella iniziativa. Bryan Cristante si è recato a Bastogi, quartiere della capitale, per dare un sostegno a una della comunità più svantaggiate della città. Questo il comunicato della società e le parole del centrocampista: "Assieme al Terzo Settore, con il quale collabora da anni in supporto di categorie in difficoltà presenti sul territorio, l'AS Roma intende così rafforzare il legame con le periferie romane, aiutando una Associazione Sportiva Dilettantistica nata con l'obiettivo di donare ai giovani dei quartiere un luogo di ritrovo e di condivisione di valori .

La consegna, avvenuta alla presenza del Community Relations Department Director Francesco Pastorella, della portavoce del Forum Terzo Settore Lazio Francesca Danese e di una rappresentanza dell’Assessorato alle Pari Oppurtinità, si è svolta presso “Campo Bastogi” di via Francesco Torta, dove i ragazzi dell'ASD disputano le partite casalinghe del loro girone di Terza Categoria. La squadra ASD Bastogi nasce anche grazie all'associazione Aurelio in Comune. “Sono molto contento di essere qui. Tutti siamo partiti dai campetti di quartiere ed è importante per noi calciatori dare il contributo ad iniziative del genere, che fanno bene al calcio”, ha dichiarato Bryan a margine dell’evento. “Ci sono tante persone che fanno il tifo per noi ed è giusto dare loro il nostro supporto e fargli capire che giochiamo anche per loro”.