Roma, cresce ancora il titolo in Borsa: chiusura a +8,11%

Continua a volare il titolo di AS Roma in borsa. Nella giornata di oggi, infatti, si è registrata una chiusura a quota 0,240 euro per azione che corrisponde a un +8,11%, tra l’altro dopo che per quasi tutto il giorno titolo si era attestato a 0,300 (35%) prima di una frenata nell’ultima mezz’ora. Praticamente in coincidenza della notizia del ricorso respinto per Diawara. Dopo l’opa lanciata da Friedkin, con il delisting fallito, il titolo AS Roma fa registrare quindi un’altra giornata di crescita dopo quella di ieri (15%).