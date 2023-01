Roma-Cremonese, stamattina via alla vendita libera dei biglietti

La febbre da Coppa Italia prosegue per i tifosi della Roma, a maggior ragione con l'eliminazione del Napoli. La società ha messo subito in vendita i biglietti per la partita del primo febbraio (orario da confermare, ma sarà alle 21). Dopo la prelazione per gli abbonati, prima della Serie A e poi delle Coppe, oggi alle 12 è partita la vendita libera per il quarto di finale contro la squadra di Ballardini. Non solo, perché in questa fase appena aperta, gli Abbonati Serie A potranno sempre usufruire di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto di biglietti extra, utilizzabile anche dai tifosi che hanno già acquistato i biglietti in fase di prelazione.