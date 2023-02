Roma-Cremonese, Mourinho scende negli spogliatoi prima della fine del primo tempo

Lo Special One ha abbandonato anzitempo il suo posto in panchina dopo l'ennesimo errore della sua squadra in fase d'impostazione

La Roma è sotto 1-0 contro la Cremonese e la tensione è alle stelle tanto sugli spalti, quanto in campo e in panchina. Dopo l'ennesimo errore in fase d'impostazione della formazione giallorossa, in particolare di Volpato, José Mourinho ha richiamato due membri dello staff tecnico ed è tornato di corsa negli spogliatoi prima della fine del primo tempo, precisamente al 43esimo minuto. Non contento da quanto fatto dalla sua squadra, lo Special One non ha voluto perdere tempo per cercare di preparare al meglio la ripresa. In panchina a guidare la squadra è rimasto Salvatore Foti.