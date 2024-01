Roma-Cremonese, la moviola: quattro gialli per gli ospiti. Ammoniti Llorente e Celik

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Olimpico diretta da Pairetto

La Roma scende in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L'avversario di turno è la Cremonese e in caso di vittoria si aprirebbero le strade per un derby da brividi con la Lazio ai quarti. L'arbitro del match sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Moro e Garzelli. Il quarto uomo è Campione, mentre al Var tocca a Meraviglia, con Chiffi come Avar.

Roma-Cremonese, la moviola — 40' - La Roma si scopre e la Cremonese attacca in contropiede. Celik stende Tsadjout e si becca il cartellino giallo.

33' - Arriva il primo cartellino giallo anche nelle file della Roma. Llorente ferma in scivolata Zanimacchia in maniera evidentemente fallosa prima che entri in area di rigore. Pairetto lo ammonisce.

26' - Clamorosa occasione per la Roma. Pellegrini si ritrova il pallone davanti la porta ma, incredibilmente, non riesce a concretizzare. Il suo tiro si stampa sulla traversa e rientra in campo. La Goal Line Technology conferma che la sfera non ha varcato la linea.

25' - Okereke interviene in maniera scomposta su Llorente. L'arbitro fischia il fallo ma non lo ammonisce. In corso anche un check da parte del Var per un possibile rosso. Si prosegue senza sanzioni.

15' - La squadra di Stroppa continua a collezionare cartellini. Ravanelli ferma Belotti lanciato a rete e Pairetto estrae il quarto giallo della partita.

7'- La Cremonese inizia in maniera molto dura la partita. Anche Ghiglione finisce sul taccuino degli ammoniti nel tentativo di fermare la ripartenza della Roma. Poco istanti più tardi, la stessa sorte è capitata anche ad Antov si becca il giallo per un intervento in ritardo su Belotti.

5'- La Roma protesta per un altro intervento falloso su Paredes che Pairetto ha giudicato non da cartellino giallo. Decisione che non è andata giù a Mourinho che si è lamentato apertamente andando a chiedere spiegazione al quarto uomo davanti alla sua panchina.

1'- Pairetto decide subito di intervenire con i cartellini dopo neanche 2 minuti di partita. A meritarsi il giallo è Castagnetti della Cremonese che è intervenuto in scivolata su Bove.

