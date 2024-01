Roma-Cremonese, i convocati di Stroppa: out Pickel, Sarr e Buonaiuto

Dopo la sconfitta esterna contro la Juventus, la Roma è pronta a fare il suo esordio in Coppa Italia . Domani all'Olimpico arriva la Cremonese che vuole bissare il successo per 2-1 ottenuto nei quarti di finale della scorsa edizione del torneo. Tramite i propri canali social, il club lombardo ha diramato la lista dei convocati di mister Stroppa nella quale spiccano le assenze di Pickel, Buonaiuto e del portiere titolare Sarr . Presente invece Frank Tsadjout, attaccante nel centro di trattative di mercato (lo vuole fortemente lo Spezia).

