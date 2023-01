Roma-Cremonese, cancelli aperti all’Olimpico dalle 18:30

Non si giocava un quarto di finale di Coppa Italia all'Olimpico dal 2017, dal Roma-Cesena divenuto storico per l'ultimo gol della carriera di Totti. Stavolta la storia è diversa, è Roma-Cremonese. Per questo appuntamento lo stadio è ad un passo dal sold out. Ad ogni modo, sarà possibile acquistare i biglietti fino al fischio d'inizio della partita presso il botteghino aperto in Viale delle Olimpiadi. Il match è in programma alle 21, mercoledì 1 febbraio. Servirà il sostegno dei tanti romanisti sulle tribune per spingere la squadra verso la semifinale della competizione. Tre giorni dopo, sempre all'Olimpico andrà in scena Roma-Empoli, ventunesima di Serie A. Se non vuoi perderti questa sfida, c'è ancora posto. Andiamo a saperne di più su come vivere il match allo stadio, ricordandovi – se non lo avete già fatto – di registrarvi all’account MYASR per usufruire al meglio dei servizi digitali dell’AS Roma.