Roma-Cremonese, arbitra Pairetto: polemiche con Mourinho nelle passate stagioni

Dopo la sconfitta contro la Juventus la Roma partirà nel nuovo anno in Coppa Italia affrontando la Cremonese all'Olimpico. In palio c'è il derby ai quarti di finale. L'arbitro del match sarà Pairetto. Polemiche con Mou due stagioni fa. Durante Roma-Verona José fu espulso per aver fatto il gesto del telefono al direttore di gara. Poi l'anno scorso la frecciatina dopo aver concesso un rigore dubbio alla Lazio contro l'Udinese: "Pairetto ha fatto bene come sempre, fa sempre bene il suo lavoro". L'Avar sarà Chiffi, mentre al Var c'è Meraviglia.