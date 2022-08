Roma-Cremonese, arbitra Massimi. Al Var c’è Fabbri

Lunedì sera la Roma esordirà all'Olimpico in partite ufficiali. Nella seconda di campionato arriva la Cremonese con lo stadio sold out e l'attesa alle stelle nonostante il primo contatto con la squadra di dieci giorni fa. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali: per la sfida di lunedì 22 alle 18.30, direzione affidata a Luca Massimi. Meli e Peretti saranno invece gli assistenti, Ayroldi il IV Uomo mentre al Var ci sarà Fabbri e all'AVar Muto.