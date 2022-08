Roma, cosa cambia per gli abbonati: aggiornamento app e servizio di rivendita

Il club giallorosso ha annunciato delle novità molto importanti per gli abbonati Plus: ecco tutti i dettagli

Redazione

Con un comunicato sul proprio sito web ufficiale, la Roma ha annunciato delle novità molto importanti per gli abbonati, in particolare per gli abbonati Plus. Vediamole nel dettaglio: "Qualunque sia la tipologia del vostro abbonamento, scaricate l'ultima versione della App Il Mio Posto dai vostri store online! L'aggiornamento risolve eventuali piccoli bug che potevano essersi presentati in passato. Consentendo, così, di rendere più fluido l'ingresso allo Stadio Olimpico. Ma non solo. Questa release permette agli abbonati Plus di approdare al nuovo servizio di rivendita, loro riservato.

Da oggi - ma sempre a patto di avere aggiornato l'App Il Mio Posto - ogni abbonato Plus potrà rivendere il proprio posto per le partite alle quali non potrà essere presente. In caso di vendita effettiva, l'abbonato Plus maturerà un credito che potrà spendere per le partite extra campionato, e per il rinnovo dell'abbonamento relativo alla prossima stagione.

Ecco come funziona il meccanismo di rivendita:

1. L’abbonato entra nell’apposita sezione "Rivendita".

2. Una volta scelto il match che intende rivendere, l’abbonato dovrà semplicemente cliccare su “Metti in vendita” e il posto sarà reso immediatamente disponibile dal sistema. Attenzione: questa scelta è irrevocabile per le prime 24 ore. Successivamente, l’abbonato potrà anche decidere di riprendersi il proprio posto.

3. L'abbonato potrà mettere in vendita il proprio posto fino a 48 ore prima del calcio d’inizio. Facciamo un esempio. Nel caso di Roma-Cremonese, in calendario lunedì 22 agosto alle 18:30, l'abbonato potrà usufruire del servizio fino alle 18:30 di sabato 20 agosto.

4. Una volta messo in vendita il proprio posto, l'abbonato non dovrà fare altro che aspettare. Qualora il biglietto corrispondente alla sua seduta verrà acquistato, l'abbonato sarà avvisato per mail.

5. L'abbonato riceverà il credito a lui spettante, pari al 60% del prezzo del biglietto, cinque giorni dopo il match.

6. Anche l’avvenuto pagamento sarà notificato via mail. A quel punto, sempre in App, l’abbonato potrà consultare il codice voucher generato dal sistema e il relativo credito associato.

7. Il credito maturato dalle singole rivendite sarà valido 18 mesi a partire dalla data di accredito. L’abbonato potrà consultare in ogni momento tutti i movimenti associati al suo codice voucher. Ovviamente, sempre sulla App Il Mio Posto".