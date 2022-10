Roma, corto muso Special: 6 vittorie di misura su 7 in campionato

Sul difficile campo di Marassi, la Roma di Mourinho trova la terza vittoria consecutiva in campionato che proietta i giallorossi al quarto posto in classifica con 22 punti. Sono sette ora le vittorie in Serie A, 6 delle quali sono arrivate con un solo gol di scarto. L'unico largo successo dei giallorossi, è arrivato sul campo di casa dell'Olimpico contro il Monza alla quarta giornata. Aspettando i gol degli attaccanti, la Roma si affida ad una ritrovata solidità difensiva.