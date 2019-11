Roma corsara a Istanbul, Zappacosta e Jesus esultano da casa. Gioia Veretout e Spinazzola- FOTO

La Roma centra una vittoria fondamentale in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi di finale. I giallorossi hanno dimostrato grande unità di gruppo, anche con chi è rimasto a casa a guardare. Come Davide Zappacosta, ai box per il brutto infortunio al ginocchio, e Juan Jesus. Il difensore brasiliano non è stato convocato per scelta tecnica, ma ha gioito in ogni caso la vittoria dei suoi compagni. “Daje, bravi ragazzi”, ha scritto su Instagram. Nessun risentimento, dunque, per Jesus: il gruppo è più importante.

Poi il messaggio di Jordan Veretout: “Congratulazioni”, ha scritto il francese autore del primo gol della Roma stasera. “Grande partita, avanti così”, la soddisfazione di Justin Kluivert. Leonardo Spinazzola, invece, pensa già al prossimo match: “Una vittoria che fondamentale. Adesso il destino della qualificazione è nelle nostre mani. Bravi ragazzi”.