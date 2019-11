Roma, convenzione sanitaria con Coni Sport Lab. Causarano: “Accordo per le Academy e la squadra femminile”

L’ AS Roma annuncia la nuova convenzione medico sanitaria con il CONI SPORT LAB, struttura d’eccellenza, a pochi passi dal CPO Giulio Onesti, dove si allenano la squadra femminile del club e la scuola calcio giallorossa. E’ all’istituto di medicina e scienza dello sport che il club ha deciso di affidare la cura dei propri atleti e delle proprie atlete, che potranno effettuare presso la struttura convenzionata tutte le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno.

A parlare è il responsabile sanitario della AS Roma, Causarano: “L’accordo con l’istituto di scienza e medicina dello sport del Coni e di Roma nasce da un criterio di diversificazione dei nostri servizi verso i tesserati della Roma. E’ un centro per tutti i pazienti che vogliono afferire. La Roma ha deciso di poter affiancare il suo nome a quello dell’istituto di medicina dello sport di Roma del Coni per l’Academy che si avvale di ben 600 iscritti e per il calcio femminile.”

Il direttore dell’istituto di medicina e scienza dello sport, Fabio Barchiesi, aggiunge: “La convenzione è motivo di grandissimo orgoglio, attraverso la quale si amplia la nostra gamma di ricerca e investimenti sulle nuove apparecchiature che abbiamo”.