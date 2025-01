Roma, Contucci apre ai tifosi in trasferta a Udine: “E siamo vicini al vecchio stemma”

Tra i temi d'attualità per la Roma c'è senza dubbio anche la questione tifosi, visto che il Casms ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio per le trasferte con Bologna e Udinese. Per il match con i friulani del 26 gennaio è stato fatto ricorso e l'avvocato Lorenzo Contucci ne ha parlato a 'Roma TG': "Esito ribaltato? Sì, io ci credo. Non faccio le cose perse in partenza. Ci credo perché ci sono dei precedenti, anche se il TAR non sarà quello lombardo ma del Friuli-Venezia Giulia. Andremo con la sentenza del TAR Lombardia, del TAR Campania... Poi può capitare che dicano di no, ma bisogna essere uniti perché uno ci darà torto e l'altro ragione. Poi riusciremo ad avere la strada corretta". In chiusura anche un pensiero su un'altra 'battaglia' come quella per il ritorno al vecchio stemma:"Dico solo due parole… siamo vicini! E mi fermo..."