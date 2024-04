Roma, contro l’Udinese c’è aria di turnover: da Huijsen a Baldanzi chi può giocare

Dopo il derby e l’euroderby vinti grazie alle reti di Mancini, De Rossi inizia a pensare di far riposare i titolari per preparare al meglio il ritorno con il Milan e la partita col Bologna

Prima il derby e poi il Milan, una doppia sbornia firmata Mancini, simbolo di tenacia per la Roma di De Rossi. “In partite come queste esco solo con una gamba rotta” aveva dichiarato il numero 23 al termine del derby, una frase che sottolinea la sua predisposizione al sacrificio e la sua specialità nello stringere i denti anche quando non è al 100% della condizione. Durante la stracittadina, De Rossi ha fatto riscaldare Huijsen e Smalling per tutto l’incontro, poi quando Mancio è rientrato in gruppo l’inglese ha finito per sostituire Llorente a San Siro nell’11 titolare e Gianluca ha realizzato un secondo gol vittoria. Adesso per lui, come per molti altri pilastri della Roma di De Rossi è il momento di godersi un meritato riposo, chiamando in causa i panchinari che dovranno farsi trovare pronti per mettere in atto il turnover nella partita contro l’Udinese.

Turnover dalla difesa: le coppie della retroguardia di De Rossi — Se Svilar, è ormai diventato un portiere inamovibile e cercherà il quinto clean sheet consecutivo, in difesa “Mister Presente” potrebbe modificare la coppia di difensori centrali, magari trovandone anche una inedita. Dal cambio di allenatore, e dal congedo della difesa a 3 mourinhana sono state testate 6 coppie in difesa, con Mancini che è stato il più utilizzato del reparto collezionando 1233 minuti in campo. L’accoppiata che è stata più volte indicata nell’11 titolare da De Rossi è composta dal 23 e da Llorente che hanno giocato 6 partite insieme, ma l’assenza di Ndicka per la Coppa d’Africa ha influito su questa scelta. L’ivoriano, infatti, dal suo ritorno tra i convocati ha preso parte a 7 partite, cinque delle quali da titolare e ha collezionato 531’ in campo sui 720 che avrebbe potuto giocare (dal calcolo sono escluse le ultime due partite nelle quali era squalificato). Ad Udine, De Rossi lo avrà a disposizione e proprio per questo motivo l’ipotesi di vedere una coppia semi inedita non è affatto remota poiché Evan ha giocato 4 partite al fianco di Mancini e una al fianco di Llorente (quella con la Fiorentina). Proprio loro due nella partita di ieri hanno riposato (uno per squalifica l’altro per scelta tecnica) e insieme ad Huijsen sono gli indiziati per comporre il duo di difesa (il diciottenne spagnolo ha formato la coppia iberica contro il Verona, ma ha faticato a trovar spazio con De Rossi avendo giocato solo due partite per intero alle quali si aggiungono 219 minuti). Per quanto riguarda le fasce, nelle ultime due partite Karsdorp è rimasto in disparte (complici anche gli 8 passaggi sbagliati e i 4 duelli persi nelle scorse apparizioni dell’olandese), gli è stato preferito Celik che ha ripagato la fiducia di De Rossi. A sinistra invece l’allenatore potrebbe dar seguito all’alternanza campionato-Europa che ha diviso il minutaggio di Angeliño (impiegato principalmente in Serie A) e Spinazzola (terzino di coppa).

Turnover d'attacco: Senza Azmoun Lukaku fa gli straordinari —

De Rossi ha potuto giocare sia contro la Lazio, sia contro il Milan disponendo di tutti i titolari della rosa, senza quindi dover pensare a possibili cambi obbligati. L’unica assenza certificata è Azmoun, andato ko con la maglia dell’Iran nella scorsa sosta per le nazionali. Questa situazione limita la possibilità di scelta del mister in attacco che dovrà ancora chiedere a Lukaku degli straordinari: il belga non ha perso neanche un minuto di gioco da quando è tornato dall’impegno con la Nazionale dei Diavoli Rossi, tuttavia ciò non ha portato ai risultati sperati e il suo digiuno di gol in maglia Roma è ininterrotto da 490 minuti (Roma-Brighton). Con Belotti alla Fiorentina e l’iraniano in infermeria quindi il numero 90 dovrebbe essere certo di un posto in campo ad Udine a meno che De Rossi non abbia in mente un nuovo sconvolgimento tattico dopo quello vincente (El Shaarawy schierato a destra) utilizzato contro il Milan. Anche il Faraone è diventato uno degli inamovibili di De Rossi andando a completare il tridente offensivo e risultando decisivo sia per la vittoria contro la Lazio (ha preso un palo e ha vinto tutti i duelli con Marusic) sia contro il Milan in cui i suoi rientri in fase difensiva (già visti contro i biancocelesti) sono risultati provvidenziali. La sua riserva Zalewski non gioca dal primo aprile, nello 0-0 contro il Lecce e ad Udine potrebbe tornare utile alla causa di De Rossi.

Bove e Baldanzi, cambi naturali di Paredes e Dybala — Pellegrini, che ha ritrovato la miglior versione di sé stesso da quando DDR siede sulla panchina giallorossa, ha saltato solo la partita del Via del Mare per squalifica, per il resto è sempre stato chiamato in causa come titolare o (più raramente) dalla panchina. Le partite contro Fiorentina e Frosinone sono le uniche nelle quali non è stato inserito nell’11 iniziale e la sua riserva Aouar non parte dal primo minuto da prima della sosta quando peraltro giocò in tandem con il capitano al posto di Dybala. Anche Bove è alla ricerca di presenze, nelle gerarchie di De Rossi è stato rilegato al ruolo di riserva subentrando in 4 occasioni a Paredes, in due al capitano e una a Cristante. Infine, la riserva naturale della Joya è Baldanzi che da quando è arrivato ha preso parte a dieci partite senza riuscire a segnare la sua prima rete con la maglia della Roma, la trasferta in Friuli, in questo senso, può rappresentare una nuova occasione per il classe 2003 in caso De Rossi scelga la via del turnover.

