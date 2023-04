La Roma celebra le 100 panchine in giallorosso di Mou: “Daje Mister”

Una giornata da ricordare, al di là del risultato di Bergamo, per Jose Mourinho. Il tecnico portoghese infatti, nella gara contro l'Atalanta, festeggerà le sue 100 panchine con la Roma. Un traguardo sicuramente importante per un allenatore che è entrato sin da subito nel cuore dei tifosi giallorossi. Arrivato nella capitale il 4 maggio del 2021, Mou è riuscito nella difficile impresa di ricreare un entusiasmo speciale che fa da spinta alla squadra da due anni a questa parte. Non solo i sold out allo stadio e la voglia di Roma, ma anche una coppa già in bacheca al suo primo anno da allenatore. Dal Trabzonspor, suo esordio con i giallorossi, all'Atalanta, 100 panchine e mille emozioni diverse. I complimenti del club arrivano sui social dove la pagina ufficiale scrive: "Atalanta-Roma sarà la partita numero 100 sotto la guida di José Mourinho. Daje Mister, forza Roma!"