Roma, contro la Salernitana potrebbe non esserci anche Abraham

Il bomber inglese zoppicava in aeroporto, difficile che recuperi per lunedì

Piove sul bagnato in casa Roma . Dopo i dieci risultati utili consecutivi, la squadra di José Mourinho ha perso contro il Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Conference League . Una partita grottesca per i giallorossi che non dovrà essere ripetuta al ritorno, giovedì prossimo, all'Olimpico. E che soprattutto non dovrà lasciare strascichi dal punto di vista mentale. Diverso è, però, dal punto di visti degli infortuni.

Con Gianluca Mancini che è uscito prima della fine della gara per un problema al ginocchio destro e che non ci sarà quasi sicuramente contro la Salernitana - in attesa comunque degli esami strumentali -, e Lorenzo Pellegrini che è squalificato, lo Special One potrebbe dover rinunciare anche al suo bomber Tammy Abraham. Anche l'inglese ieri ha ricevuto qualche botta di troppo dai norvegesi, ma è voluto comunque rimanere in campo per aiutare i suoi compagni, all'aeroporto, però, zoppicava vistosamente: difficile anche per lui essere tra gli undici che sfideranno i granata lunedì.