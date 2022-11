Roma, contro il Torino nuovo sold out. Il messaggio del club: “Grazie a tutti voi”

Il club giallorosso ha voluto ringraziare i tifosi per aver esaurito nuovamente i tagliandi disponibili per il match contro i granata

Non si placa l'ondata giallorossa. Per la sedicesima volta da quando Mourinho siede sulla panchina della Roma, l'Olimpico ha fatto registrare il sold out. Domani alle 15, nel match contro il Torino, l'ultimo della pausa prima del Mondiale, saranno oltre 65mila i tifosi presenti sugli spalti pronti ad incitare la squadra per ritrovare un successo in campionato che tra le mura amiche manca dal 9 ottobre contro il Lecce. Il club giallorosso ha voluto ringraziare i propri tifosi con un messaggio pubblicato sul proprio canale Twitter ufficiale: ""Domani sarà la nostra ultima in casa del 2022. Un'altra partita con l'Olimpico pieno. Grazie a tutti voi. FORZA ROMA!".