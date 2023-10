Roma, contro il Servette esordisce un nuovo trailer-store in Tribuna Tevere

La Roma si avvicina ancora ai suoi tifosi. Come comunicato dalla stessa società giallorossa, in occasione del match di Europa League contro il Servette, in Tribuna Tevere esordirà un nuovo trailer-store. Si tratta di un punto vendita collocato nel piazzale antecedente l'ingresso nel settore, che darà l'opportunità di acquistare tutti i prodotti firmati Roma-Adidas. Tra le più importanti novità, ci sarà la possibilità di fare proprie le maglie "matchday" che cambieranno ad ogni partita casalinga. Queste stesse divise, dalle prossime partite post Servette, verranno regalate dalla mascotte giallorossa "Romolo" agli spettatori dell'Olimpico.