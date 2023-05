Continua l’effetto Mourinho: oltre 5mila persone in coda per l’abbonamento 23/24

Dall'arrivo dello Special One i sold out sono stati 31 e le premesse per la prossima stagione sono già molto buone. Questa mattina è partita la prima fase di vendita dell'abbonamento per la prossima stagione

Non è ancora chiaro chi sarà l'allenatore il prossimo anno né se i pezzi pregiati di questa rosa rimarranno nella Capitale ma la voglia di Roma non si esaurirà al termine di quest'annata dopo i 31 sold out consecutivi. Questa mattina alle ore 11, è iniziata la prima fase di vendita per l'abbonamento 2023/24 con la possibilità per chi era già in possesso della tessera, di confermare il proprio posto. Dopo meno di mezz'ora, le persone in fila erano già più di 5mila a conferma del rapporto sempre più stretto che si è creato tra squadra e tifoseria. La stagione deve ancora volgere al termine con tutti gli obiettivi ancora in ballo ma se il buongiorno si vede dal mattino, quel che è certo è che anche nella prossima stagione i tifosi giallorossi non faranno mancare il loro supporto.