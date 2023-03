Roma, continua il silenzio stampa: Mourinho non parlerà prima di Roma-Sampdoria

Josè Mourinho contro la Sampdoria tornerà in panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica ma continuerà il silenzio stampa. Come riportato infatti dal giornalista Angelo Mangiante ai microfoni di TeleRadioStereo, lo Special One non parlerà prima del match contro i blucerchiati in programma domenica alle 18 ma lo farà dopo la partita. Le sue ultime dichiarazioni risalgono al post partita di Real Sociedad-Roma mentre in campionato addirittura al 5 marzo dopo il match vinto contro la Juventus.