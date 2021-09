Roma, continua il piano che porta all’Olimpico fondazioni attive nel sociale

Prosegue il piano di Sport e Salute che invita all'Olimpico società e fondazioni impegnate nel sociale e nell'assistenza medica

Attiva già per le gare casalinghe contro Fiorentina e Trabzospor, prosegue anche per la partita contro il Sassuolo l'iniziativa promossa da Sport e Salute che consiste nel destinare parte dei biglietti disponibili a associazioni e fondazioni impegnati nel sociale, nell'assistenza medica, ma anche nella promozione dello sport e del valore dell'inclusione in quartieri difficili. Parte dei tagliandi è riservata anche all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e alla Fondazione Santa Lucia.