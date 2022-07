Roma, continua il lavoro personalizzato per Dybala

Nel ritiro giallorosso in Algarve da ormai qualche giorno gli occhi sono puntati tutti su Paulo Dybala. Il fuoriclasse argentino anche questa mattina ha svolto un lavoro specifico e personalizzato per raggiungere al più presto la forma fisica ideale. La seduta è stata presidiata come sempre da Mourinho e dal suo staff, che stanno valutando la possibilità di schierarlo in campo già sabato nell'ultima amichevole portoghese contro il Nizza.