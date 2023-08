Roma, continua il lavoro in vista del Milan: out Pellegrini, Dybala e Spinazzola

In attesa dell'arrivo di Romelu Lukaku (previsto per le 17 circa a Ciampino), la Roma continua il suo lavoro all'interno del Centro Sportivo di Trigoria in vista del primo big match di campionato contro il Milan. Mourinho ritrova in campo anche i titolari di Verona eccezion fatta per Pellegrini, Spinazzola e Paulo Dybala. Il capitano e l'esterno di Foligno non hanno svolto la seduta con il resto del gruppo a scopo precauzionale ma la loro presenza contro i rossoneri non è in dubbio. Capitolo a parte invece per l'argentino campione del mondo che dopo aver scongiurato qualsiasi tipo di lesione, potrebbe rimandare nuovamente il debutto all'Olimpico. Venerdì alle 20:45 i giallorossi andranno alla caccia dei primi tre punti stagionali ritrovando in panchina anche lo Special One.