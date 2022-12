Roma, continua il lavoro in Portogallo: Pinto segue l’allenamento insieme a Mourinho

Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro di Albufeira. I giallorossi questa mattina sono scesi in campo allo Stadio Municipale di Albufeira dopo la sconfitta rimediata due giorni fa contro il Cadice per 3-0. Insieme al resto dei compagni anche Rick Karsdorp ormai pienamente reintegrato in gruppo. A bordo campo insieme a mister Mourinho anche il general manager Tiago Pinto ha assistito alla seduta d'allenamento dei giallorossi. La coppia lusitana in attesa di sviluppi di mercato, sia in entrata che in uscita, è apparsa molto sorridente. Domani la Roma tornerà in campo alle 20 contro il Casa Pia, quinta forza del campionato portoghese.