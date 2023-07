Mourinho: “Pomeriggio di sacrificio”. E pubblica una foto mentre mangia un ghiacciolo

La squadra oggi ha lavorato prima in palestra e poi in campo dove ha trovato un caldo infernale

Attraverso un post su Instagram José Mourinho evidenzia come il gruppo stia lavorando duro nonostante le caldissime temperature. "Al fresco la mattina, e sacrificio il pomeriggio" il post del tecnico a didascalia di alcune foto che raffigurano i giocatori prima impegnati in palestra e poi, nel pomeriggio, sul campo per l'ennesima seduta del ritiro di Trigoria dove la squadra da giorni sta svolgendo la preparazione precampionato. Ed una con Mourinho che si mangia un ghiacciolo.