Roma-Conte per il dopo Mourinho: per l’ex ct i giallorossi sono una prima scelta

Il cattivo inizio di stagione della Roma di Josè Mourinho, ha messo per la prima volta in discussione la panchina del tecnico portoghese. Lo Special One, ad oggi, non è in discussione da parte della società, ma negli ultimi giorni il nome più accostato ai giallorossi per il futuro è stato quello di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, l'ex allenatore del Chelsea considera la Roma una prima scelta valida al pari del Milan. Conte sarebbe entusiasta di abbracciare il progetto dei Friedkin, riaccarezzando l'idea di mettersi alla guida dei giallorossi dopo il tentativo fatto da Totti nel 2019. Al momento, ovviamente, si tratta solo di una suggestione per un eventuale post Mourinho a partire dalla prossima stagione. Conte, però, avrebbe già dato la sua disponibilità.