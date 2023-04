Roma, contatti tra il Chelsea e Mourinho per la prossima stagione

Lo Special One è tra i preferiti di Boehly per la guida tecnica del prossimo anno. Per lui si tratterebbe della terza esperienza a Stamford Bridge

Il futuro a Roma di José Mourinho è ancora tutto da scrivere. Lo Special One nei giorni scorsi ha ribadito alla stampa di avere un altro anno di contratto con la Roma ma le notizie sull'interessamento di squadre da tutto il mondo (anche dall'Arabia) si fanno sempre più insistenti. Come riportato da Relevo infatti, il Chelsea nelle ultime settimane avrebbe contattato proprio lo Special One per affidargli la la guida tecnica nella prossima stagione. La panchina dei Blues dopo l'esonero di Potter è nelle mani di Frank Lampard annunciato come traghettatore per le restanti partite di questa stagione. Boehly, proprietario americano, ha già stilato la lista dei manager per il futuro nella quale oltre a Mourinho figurano anche Nagelsmann, Luis Enrique e Nuno Espirito Santo. Per il portoghese si tratterebbe del terzo ritorno a Stamford Bridge dopo le esperienze dal 2004 al 2007, e la più recente dal 2013 al 2015 nelle quali ha conquistato per 3 volte la Premier League.