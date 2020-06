Roma, contatti tra i legali di Pallotta e Friedkin nello scorso weekend

Continuano le trattative tra James Pallotta e Dan Friedkin per la vendita delle quote di maggioranza del club. Secondo quanto riportato da RomaPress, nello scorso weekend ci sarebbe stata una teleconferenza tra le due parti, nella giornata di sabato, nella speranza dei legali di sbloccare la trattativa per ora arenata. Le rappresentanze legali delle due parti sono state in continuo contatto, anche dopo il rifiuto di Pallotta all’ultima offerta (circa 570 milioni) di Friedkin. Tuttavia sabato ha rappresentato il primo contatto, significante, degli ultimi due mesi. Il magnate texano ha voglia di provare un ultimo tentativo per l’acquisto del club giallorosso: rimane da vedere se il presidente di Boston riterrà le condizioni in linea con le sue richieste.