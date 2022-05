Roma, contatti sempre più frequenti con Smalling: pronto rinnovo fino al 2024

Il club giallorosso e il centrale inglese si stanno parlando sempre più frequentemente nelle ultime settimane per sistemare i dettagli del rinnovo del contratto

La Roma è pronta a blindare il suo leader difensivo. Chris Smalling dopo un inizio di stagione passato più in infermeria che in campo, è tornato la colonna portante che la Roma si era goduta nel primo anno. Come riportato da Calciomercato.com, già da qualche mese sono stati avviati i contatti con l'entourage del calciatore per il rinnovo del contratto e nelle ultime settimane, questi contatti si sono intensificati ancora di più. L'intenzione è quella di continuare insieme per un'altra stagione, fino al 2024. Il contratto dell'inglese scadrebbe il 30 giugno 2023 ma la Roma non ha intenzione di privarsi di lui così facilmente. Dalla partita contro il Torino dello scorso 28 novembre, Smalling ha saltato solamente la sfida contro il Cagliari e 26 minuti di quella contro lo Spezia in trasferta. L'importanza del centrale inglese all'interno della formazione giallorossa, è stata evidente anche nella trasferta in patria contro il Leicester quando è stato uno dei migliori in campo.